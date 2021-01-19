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CHP ırkçılığı! Hatay Büyükşehir Belediyesi sığınmacı kamplarına 1,5 yıldır su vermiyor

CHP’li ’ye sığınan Suriyelilere hayatı dar etmek için elinden geleni yapıyor. ’nda çoğunlukla Türkmenlerin kaldığı sığınmacı kamplarına 1,5 yıldır su verilmiyor. 3 bin kişinin yaşadığı 777 konteynerlik kampa 5-6 günde bir 1 saat su veriliyor. Bir kamp sakini son 10 günde sadece bir kez su verildiğini anlattı. Daha önce su ihtiyaçlarını açtıkları kuyularla sağlayan mülteciler, dinamoları yandığı için bu imkandan da mahrum kaldı. , Kovid-19’dan ölen Suriyelilere mezar yeri bile vermiyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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CHP ırkçılığı! Hatay Büyükşehir Belediyesi sığınmacı kamplarına 1,5 yıldır su vermiyor

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan mazlumlara zulmü bitmiyor. CHP'li belediye Yağladağı'nda çoğunlukla Türkmenlerin kaldığı sığınmacı kamplarına 1,5 yıldır su vermiyor.

ÖNCE MEZAR YERİ ZULMÜ
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi, Suriye'den kaçarak Yayladağı ilçesine sığınan Türkmenlere yönelik akıl almaz kararı ile gündeme gelmişti. Koronavirüs kaynaklı ölümler nedeniyle mezar yeri sıkıntısı çekildiği iddiasında bulunan belediye, Türkmenlere cenazelerini 90 kilometre uzaklıktaki Reyhanlı'da defnetmeleri şartını getirmişti. 10'a yakın cenaze Reyhanlı'ya taşınmış, ancak Hatay Valiliği'nin devreye girmesi ise CHP'li belediye kararından geri adım atmıştı.

10 GÜNDE 1 SAAT
Şimdi de CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin, Yayladağı'nda Türkmenlerin kaldığı kampı 1,5 yıldır susuz bıraktığı ortaya çıktı. Kamp sakinlerinden alınan bilgiye göre 777 konteynerin bulunduğu, 3 bin insanın kaldığı kampa 5-6 günde bir 1 saat süreyle su veriliyor. Bir kamp sakini "Son 10 günde sadece bir kez su verildi. O da az su pompalandığı için kampın yüksek kesimlerine su ulaşmadı. Sadece aşağıdakiler kullanabildi" dedi.

3 BİN KİŞİYE 1 TANKER SU
Yeni Şafak'ın haberine göre Geçtiğimiz Ramazan ayından beri 3 günde bir tankerle getirilen sudan almak için izdiham çıktığını ifade eden kamp sakinleri, "Daha önce kendi açtığımız kuyulardan ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyorduk. Ancak şimdi dinamolarımız yandığı için bunu da yapamıyoruz. Bidonlarla su taşıyarak hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Koronavirüs dolayısıyla daha çok ihtiyacımız varken suya hiç ulaşmaz olduk. Bu mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BELEDİYEDEN SES YOK
Kamp sakinleri ve kamp yönetiminin su sorununun gidermek için Büyükşehir Belediyesi'nde görüşmediği kimse kalmamış. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) yetkilerini önce kuraklığı gerekçe göstermiş, yakın tarihte yapılan görüşmelerde ise "kampa su taşıyan şebeke hattında tıkanma olduğu" iddia edilmiş. Bizzat CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a da sıkıntılar birkaç kez aktarıldı ancak netice alınamadı. Türkmenler şimdi sorunlarının çözümü için yardım bekliyor.

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