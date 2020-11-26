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Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüse yakalandı

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın kontrol için gittiği hastanede koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Hastaneye yatırılan Topbaş'ın durumun ise iyi olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüse yakalandı

'de son günlerde koronavirüs vakalarında rekor artış devam ediyor. Siyaset dünyasından da birçok isim koronavirüse yakalandı.

Son isim ise 'den Büyükşehir Belediyesi () eski Başkanı .

HASTANEDE TEDAVİ OLUYOR

Kadir Topbaş ailesine yakın isimler, eski İBB Başkanı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

YAKIN ZAMANDA TABURCU EDİLECEK

Tedavinin ilk aşamasında durumunun ağır olduğu belirtilen Kadir Topbaş'tan resmi açıklama gelmezken, kendisinin kritik aşamayı atlattığı ve şu an ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Topbaş'ın ayrıca, kısa süre içinde hastaneden taburcu edileceği açıklandı.

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