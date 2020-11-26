Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüse yakalandı
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kontrol için gittiği hastanede koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Hastaneye yatırılan Topbaş'ın durumun ise iyi olduğu belirtildi.
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Türkiye'de son günlerde koronavirüs vakalarında rekor artış devam ediyor. Siyaset dünyasından da birçok isim koronavirüse yakalandı.
Son isim ise AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Kadir Topbaş.
HASTANEDE TEDAVİ OLUYOR
Kadir Topbaş ailesine yakın isimler, eski İBB Başkanı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
YAKIN ZAMANDA TABURCU EDİLECEK
Tedavinin ilk aşamasında durumunun ağır olduğu belirtilen Kadir Topbaş'tan resmi açıklama gelmezken, kendisinin kritik aşamayı atlattığı ve şu an ise durumunun iyi olduğu belirtildi.