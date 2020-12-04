04 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İBB'nin Eski Başkanı Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı

İBB'nin Eski Başkanı Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi () Eski Başkanı Dr. yoğun bakıma kaldırıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2020
ABONE OL
İBB'nin Eski Başkanı Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı

16 Kasım'dan itibaren koronavirüs tedavisi gördüğü belirtilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Başkanı Dr. Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığı açıklandı. Oğlu Ömer Topbaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16 Kasım'dan beri Covid tedavisi gören Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.. "

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA