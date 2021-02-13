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Son dakika | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? | Sağlık Bakanlığı 13 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük (Kovid-19) sayısını açıkladı. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? İşte 13 Şubat 2021 koronavirüs , vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük (Kovid-19) sayısını açıkladı. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? İşte 13 Şubat 2021 koronavirüs , vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Tabloya göre son 24 saatte 93 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 377'ye yükseldi. Toplamda 31 milyon 412 bin 611 test yapıldı. Bugün yapılan 123 bin 305 testten, 7 bin 706 yeni vaka sayısı, 671 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 579 bin 896 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 215 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 468 bin 419'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 235 olduğu açıklandı.

GEÇMİŞ TARİHLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI...

12 ŞUBAT

11 ŞUBAT

10 ŞUBAT

9 ŞUBAT

8 ŞUBAT

7 ŞUBAT

6 ŞUBAT

5 ŞUBAT

4 ŞUBAT

3 ŞUBAT

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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