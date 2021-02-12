PKK'nın sözde yönetim kadrosuna ağır darbe! TSK duyurdu 'Öldürüldüler'

Milli Savunma Bakanlığı sürdürülen operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

İşte MSB tarafından yapılan o açıklama;

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında; terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında; terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi. pic.twitter.com/Q5C1kKCu5g — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2021