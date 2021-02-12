Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den son dakika yeni anayasa açıklaması!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı son dakika açıklamasında "Türkiye'de her kesimin "Bu benim anayasam evet benim ruhum var" diyebileceği bir anayasa yapmak bizim birinci görevimiz" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı son dakika açıklamasında "Türkiye'de her kesimin "Bu benim anayasam evet benim ruhum var" diyebileceği bir anayasa yapmak bizim birinci görevimiz. Bu anayasayı milletimizle beraber yapacağız. Meclis'ten ne çıkarsa çıksın milletimizin onayına sunacağız." ifadelerini kullandı.
YARGININ İDEOLOJİSİ OLMAZ
Gül ayrıca "Yargının ideolojisi olmaz. Yargının tek bir ideolojisi vardır, o da adalettir. Yargı ele geçirilecek mekanizma değildir. Yargı el değdirilmemesi gereken bir mekanizmadır ve herkesin saygı duyması gereken, bağımsız, tarafsız, daha da güçlü olması gereken bir mekanizmadır." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan Anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz. Belki de ülkemizde yeni bir anayasa tartışması başlamalıdır. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla yeni Anayasa konusunda görüş birliğine vardık.