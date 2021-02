Bakan Bekir Pakdemirli, hortum, fırtına ve doludan zarar gören Çeşme ve Urla'daki bilançoyu açıkladı

"METEOROLOJİK UYARILARA DUYARLI OLMAMIZ LAZIM"

Pakdemirli, vatandaşlardan meteorolojik uyarılar konusunda dikkatli olmalarını isteyerek, "Her zaman söylüyoruz, meteorolojik uyarılara duyarlı olmamız lazım. Allah'a bin şükür, en azından burada can kaybımız yok. Maalesef yaralılarımız var. Meteorolojik uyarılar çok önemli. Malı koruyabildiğimiz kadar koruruz ama özellikle can kaybı ve yaralı olmaması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 10 Şubat'ta iki gün geçerli olmak üzere hortum uyarısı yaptığını hatırlatan Pakdemirli, şunları kaydetti: