İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İzmir'de yeni hortum riski var mı? Uzman isim A Haber'de açıkladı

Yurt genelinde hava sıcaklıkları ortalama 10-15 derece birden düştü. Meteoroloji, AKOM ve Valilikten, İstanbul için kar yağışı uyarıları peş peşe geliyor? Peki İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Kar yağışı ne kadar olacak? İstanbul'a iddia edildiği gibi 1 metre kar yağacak mı? İzmir'de yeni bir hortum riski var mı? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınına katılan Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz yanıt verdi. İşte 12 Şubat 2021 Cuma günü İstanbul, İzmir ve yurt genelinde hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. İstanbul için beklenen gün geldi ve gece sıfırın altına düşen hava sıcaklıklarının ardından kuvvetli kar yağışı alarmı verildi.

İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, İstanbul için özellikle pazar gününe dikkat çekerek kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

İSTANBUL'A 1 METRE KAR YAĞACAK MI?

İstanbul il genelinin beyaz örtüyle kaplanacağını ifade eden Yavuz, kar kalınlığının iddia edildiği bir 1 metre olmasa bile 10-15 santimetre kalınlığında olacağını söyledi.

Yağışlı havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkisini sürdürebileceğini söyleyen Yavuz, İstanbul için en düşük gece sıcaklığının çarşamba ve perşembe günü yaşanacağını bunun da -1 ve -2 derece ortalamasında geçeceğini iddia edildiğin gibi eksi 5 eksi 10 gibi sevilerin yaşanmayacağını ifade etti.

İZMİR'DE YENİ HORTUM RİSKİ VAR MI?

İzmir Alaçatı'da dün akşam meydana gelen hortum vatandaşları korkutmuştu. Yaşanan doğa olayında bölge sakinlerinin maddi olarak büyük zarara uğraşmış 15'ten fazla kişide yaralanmıştı. İzmir'de yeni bir hortum çıkma ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulunan Yavuz, "Önümüzdeki günlerde İzmir için bir hortum beklentimiz yok." ifadelerini söyledi.

12 ŞUBAT 2021 CUMA - İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ