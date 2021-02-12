13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İzmir'de yeni hortum riski var mı? Uzman isim A Haber'de açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İzmir'de yeni hortum riski var mı? Uzman isim A Haber'de açıkladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.02.2021 15:45
Güncelleme:12.02.2021 16:28
Yurt genelinde hava sıcaklıkları ortalama 10-15 derece birden düştü. Meteoroloji, AKOM ve Valilikten, İstanbul için kar yağışı uyarıları peş peşe geliyor? Peki İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Kar yağışı ne kadar olacak? İstanbul'a iddia edildiği gibi 1 metre kar yağacak mı? İzmir'de yeni bir hortum riski var mı? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınına katılan Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz yanıt verdi. İşte 12 Şubat 2021 Cuma günü İstanbul, İzmir ve yurt genelinde hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. İstanbul için beklenen gün geldi ve gece sıfırın altına düşen hava sıcaklıklarının ardından kuvvetli kar yağışı alarmı verildi.

İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, İstanbul için özellikle pazar gününe dikkat çekerek kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

İSTANBUL'A 1 METRE KAR YAĞACAK MI?

İstanbul il genelinin beyaz örtüyle kaplanacağını ifade eden Yavuz, kar kalınlığının iddia edildiği bir 1 metre olmasa bile 10-15 santimetre kalınlığında olacağını söyledi.

Yağışlı havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkisini sürdürebileceğini söyleyen Yavuz, İstanbul için en düşük gece sıcaklığının çarşamba ve perşembe günü yaşanacağını bunun da -1 ve -2 derece ortalamasında geçeceğini iddia edildiğin gibi eksi 5 eksi 10 gibi sevilerin yaşanmayacağını ifade etti.

İZMİR'DE YENİ HORTUM RİSKİ VAR MI?

İzmir Alaçatı'da dün akşam meydana gelen hortum vatandaşları korkutmuştu. Yaşanan doğa olayında bölge sakinlerinin maddi olarak büyük zarara uğraşmış 15'ten fazla kişide yaralanmıştı. İzmir'de yeni bir hortum çıkma ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulunan Yavuz, "Önümüzdeki günlerde İzmir için bir hortum beklentimiz yok." ifadelerini söyledi.

İzmir Alaçatıda çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi İZMİR ALAÇATI'DA ÇIKAN HORTUM ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

12 ŞUBAT 2021 CUMA - İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte tehlike anı...
İşte tehlike anı...
A Haber o metro hattına indi
A Haber o metro hattına indi
Telefonda tarifle kurtuldu
Telefonda tarifle kurtuldu
Kış ortasında çiçek açtı
Kış ortasında çiçek açtı
İstanbul'a 1 metre kar yağacak mı? Uzman isim yanıtladı
İstanbul'a 1 metre kar yağacak mı? Uzman isim yanıtladı
Genç kadına dehşeti yaşattılar
Genç kadına dehşeti yaşattılar
Sosyal medyayı salladı! Atlı...
Sosyal medyayı salladı! Atlı...
Şehidin duygulandıran mektubu
Şehidin duygulandıran mektubu
Rahmet ve mağfiret dolu üç aylar başlıyor
Rahmet ve mağfiret dolu üç aylar başlıyor
Kayıp olan subay Deniz Arda'nın yeni görüntüleri çıktı
Kayıp olan subay Deniz Arda'nın yeni görüntüleri çıktı
Google İngiltere’ye telif ödeyecek
Google İngiltere’ye telif ödeyecek
Ekipler şoke oldu! İçme suyu borusundan...
Ekipler şoke oldu! İçme suyu borusundan...
Daha Fazla Video Göster