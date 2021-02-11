İzmir'i hortum vurdu! Yaralılar var! Urla'da ise aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

İzmir'in Urla ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir'de kent genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, Urla ilçesinde hayatı felç etti.

Yaklaşık 15 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle, caddelerde ve sokaklar da dolu birikintileri meydana geldi.

Dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı vatandaşların araçlarının üstünü dolu yağışından korumak için örttüğü görüldü.

DENİZDE ÇIKAN HORTUM KORKUTTU

Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

Alaçatı Port bölgesinde oluşan hortum nedeniyle bölgede vinç devrildi, bazı araçlar ters döndü ve bölgede hasar oluştu.

Hortum nedeniyle 1 kişinin ayağının kırıldığı, 3 kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi.

Urla ilçesinde de kısa süreli dolu, Bornova, Karşıyaka, Çiğli, Konak ilçelerinde de gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

İZMİR VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, ''Bu gece 21 civarında Çeşme, Alaçatı ve Urla'da kuvvetli yağış, dolu ve hortum nedeniyle hasar oluşmuş ve 16 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgeye 2 kurtarma aracı, 9 AFAD personeli ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir.'' dedi.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ''İzmir/Çeşme - Alaçatı'da hortum ve aşırı rüzgardan 9'u bir inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine vinç devrilmesi sonucu yaralananlar olmak toplam 16 yaralı Hastaneye intikal etmiştir. AFAD ve ilgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor. Durum stabil. Geçmiş olsun İzmir.'' ifadelerini kullandı.