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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İzmir'de felaket! Yaşlı çoban gördüğü manzara karşısında şoke oldu: Hortum bir anda şimşek gibi geldi Son dakika: İzmir'de felaket! Yaşlı çoban gördüğü manzara karşısında şoke oldu: Hortum bir anda şimşek gibi geldi İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki çoban Yusuf Görmez, dün meydana gelen hortumda önce çatısı çöken evde bulunan ailesinin, ardından da demir yığınları altında kalan çiftlikteki hayvanların yardımına koştu. Giriş Tarihi: 12.02.2021 17:20
Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Port mevkisinde denizde oluşup karada etkisini artıran hortum, sanayi sitesi yakınlarındaki Şaban Özen'in 250 büyükbaş hayvanının bulunduğu çiftliği de vurdu. Hortum nedeniyle 2500 metrekarelik kapalı alanın demir çatısı ve bitişikteki evin çatısı çöktü.
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Çiftlikte çobanlık yapan Yusuf Görmez, çatısının büyük bölümü çöken evlerinden aile bireylerini çıkardıktan sonra hayvanların yanına koştu. Durumu çiftlik sahibi Özen'e bildiren Görmez, demirlerin altında kalan hayvanları güvenli alana götürdü. Çiftlikte 4 hayvan yaralandığı için telef olmadan kesilirken diğerleri de başka çiftliğe sevk edildi.
"KAPIYI ZORLA AÇIP ÇOCUKLARA KOŞTUM"
Yusuf Görmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gebe ineğe bakmak için hortumdan hemen önce çiftliğe geldiğini söyledi.
Hortumun gürültüsüyle çok korktuğunu aktaran Görmez, "Hortum bir anda şimşek gibi geldi. Bizim ev çiftliğin bitişiğinde hemen oraya koştum. Kapıyı zorla açıp çocukları dışarı çıkardıktan sonra hayvanlara gittim. Evde, eşim, oğlum, gelinim ve 3 de torunum vardı. Bazı hayvanlar demirlerin altında kalmıştı, onları kurtardım. Bir süre sonra çevreden gelen komşular da yardımcı oldu." diye konuştu.
Görmez'in eşi Suphiye Görmez ise evdeki eşyaların üzerlerine yıkıldığını anlattı.