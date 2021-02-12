Hortumun gürültüsüyle çok korktuğunu aktaran Görmez, "Hortum bir anda şimşek gibi geldi. Bizim ev çiftliğin bitişiğinde hemen oraya koştum. Kapıyı zorla açıp çocukları dışarı çıkardıktan sonra hayvanlara gittim. Evde, eşim, oğlum, gelinim ve 3 de torunum vardı. Bazı hayvanlar demirlerin altında kalmıştı, onları kurtardım. Bir süre sonra çevreden gelen komşular da yardımcı oldu." diye konuştu.