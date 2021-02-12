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Haberler Galeri Son dakika: İzmir'de görülmemiş felaket! Hortum araçları 10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden savurdu

Son dakika: İzmir'de görülmemiş felaket! Hortum araçları 10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden savurdu

İzmir hortum son dakika | Geçtiğimiz yıl depremle sarsılan İzmir için 2021 yılı da kabus gibi başladı. Dün çıkan fırtına İzmir'i birbirine kattı. Kentte bu zamana kadar görülmemiş kuvvette meydana gelen hortum, araçları 10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinde yere savurdu. Onlarca aracın ağır hasar aldığı bölgede maddi kayıp çok büyük. Tekneler,evler,arabalar çıkan fırtına ve hortumda büyük zarar gördü. Afet bölgesini gezen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Vali Köşger yaşananları 'bir ilk' olarak yorumladı. Öte yandan gece meydana gelen tahribat gün ağarınca kendisi gösterdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortumun verdiği zararı yerinde incelemek üzere bölgeye geldi. Pakdemirli burada yaptığı açıklamada "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'deki hortum felaketi ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında 'Şubat ortalamasına baktığımız zaman 102 kg yağan yağış 4 Şubat'ta 110 kg yağmıştır. Meteorolojik uyarılara dikkatli olmamız lazım Can kaybımız yok ama yaralılarımız var' dedi.

Giriş Tarihi: 12.02.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 16:49
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Son dakika: İzmir'de görülmemiş felaket! Hortum araçları 10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden savurdu

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi yaralandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ CANLI YAYINDA YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞU İFADELERİ KULLANDI:
10 Şubat'ta iki gün geçerli olmak üzere hortumla ilgili gerekli uyarılar yapılmıştır. Rüzgar ortalaması dün itibariyle 80 km'nin üzerinde. Hortum hadisesi 70 yılda bir görünen diyebiliriz ama 2 defa. Biri 2010'da... Bu kadar güçlü değil. Evlerin içine giren, insanları alıp savuran, eşyaları metrelerce uzağa götüren, araçları deviren büyük bir hasar söz konusu.

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Son dakika: İzmir'de görülmemiş felaket! Hortum araçları 10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden savurdu

"16 HASTA TABURCU EDİLDİ"
16 hasta taburcu edildi, 2 hastanın da tedavileri devam ediyor. 22 araç hasar gördü, 4 teknenin battığını bir teknenin de hasar gördüğünü görüyoruz. 700 dönüm sera alanının etkilendiğini gördük. Ağırlıklı olarak seraların naylonlarıyla sınırlı kalmış. Maalesef 6 kişi sigortalı. Malı da kaybetmemek için mutlaka sigortayı yaptırmamız lazım. Urla'daki çiftçilere TARSİM sigortası hediye ediyor olacağız.

Hasar gören tohum, fide ihtiyaçlarını da karşılıyor olacağız. Çeşme'de evlerde hasarlar var. Çok ciddi bir şekilde evler tamire girişmiş. Çeşme'de hayvan barınağında 250 büyükbaş, 3 hayvan yaralıydı

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Son dakika: İzmir'de görülmemiş felaket! Hortum araçları 10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden savurdu

Alaçatı Mahallesi'nde hortum ve aşırı rüzgar sonucu bir vinç inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine devrildi. Ayağı kırılan bir kişi İzmir'e sevk edildi. Diğerlerinin durumunun da hafif olduğu bildirildi.

İlçede bazı araç ve tekneler de hortum ve fırtınadan zarar gördü.

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Son dakika: İzmir'de görülmemiş felaket! Hortum araçları 10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden savurdu
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü, durumun stabil olduğunu kaydetti. Çataklı, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Son dakika: İzmir'de görülmemiş felaket! Hortum araçları 10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden savurdu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde incelemelerde bulundu.

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