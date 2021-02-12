"16 HASTA TABURCU EDİLDİ"

16 hasta taburcu edildi, 2 hastanın da tedavileri devam ediyor. 22 araç hasar gördü, 4 teknenin battığını bir teknenin de hasar gördüğünü görüyoruz. 700 dönüm sera alanının etkilendiğini gördük. Ağırlıklı olarak seraların naylonlarıyla sınırlı kalmış. Maalesef 6 kişi sigortalı. Malı da kaybetmemek için mutlaka sigortayı yaptırmamız lazım. Urla'daki çiftçilere TARSİM sigortası hediye ediyor olacağız.

Hasar gören tohum, fide ihtiyaçlarını da karşılıyor olacağız. Çeşme'de evlerde hasarlar var. Çok ciddi bir şekilde evler tamire girişmiş. Çeşme'de hayvan barınağında 250 büyükbaş, 3 hayvan yaralıydı