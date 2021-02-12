HaberlerGaleriSon dakika: İzmir'de görülmemiş felaket! Hortum araçları 10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden savurdu
Son dakika: İzmir'de görülmemiş felaket! Hortum araçları 10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden savurdu
İzmir hortum son dakika | Geçtiğimiz yıl depremle sarsılan İzmir için 2021 yılı da kabus gibi başladı. Dün çıkan fırtına İzmir'i birbirine kattı. Kentte bu zamana kadar görülmemiş kuvvette meydana gelen hortum, araçları 10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinde yere savurdu. Onlarca aracın ağır hasar aldığı bölgede maddi kayıp çok büyük. Tekneler,evler,arabalar çıkan fırtına ve hortumda büyük zarar gördü. Afet bölgesini gezen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Vali Köşger yaşananları 'bir ilk' olarak yorumladı. Öte yandan gece meydana gelen tahribat gün ağarınca kendisi gösterdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortumun verdiği zararı yerinde incelemek üzere bölgeye geldi. Pakdemirli burada yaptığı açıklamada "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'deki hortum felaketi ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında 'Şubat ortalamasına baktığımız zaman 102 kg yağan yağış 4 Şubat'ta 110 kg yağmıştır. Meteorolojik uyarılara dikkatli olmamız lazım Can kaybımız yok ama yaralılarımız var' dedi.
Giriş Tarihi: 12.02.2021 09:11Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 16:49