AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Türkiye’yi gençlerimizle birlikte geleceğe taşıyacağız

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEK GENÇ NESİL, SİZLERSİNİZ"

Kongrede konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Hamdolsun, ilçe kongrelerimizi başarılı bir şekilde nihayete erdirdikten sonra Gençlik Kolları Kongremizi de başarılı bir şekilde tamamlamış olacağız. Genç kardeşlerim; sizlerin coşkusu, heyecanı, enerjisi bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Çok zor zamanlardan geçtik ama her zaman şuna inandık; bizim arkamızda, sağımızda ve solumuzda, 39 ilçemizin tamamında AK Gençlik var. Varlığınızla Türkiye'nin bugünlerine güç katan, yarınları için de güven veren gençlik, sizlersiniz. Biz sizlerle beraber daha çok yollar yürümeye devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.