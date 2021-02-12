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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Türkiye’yi gençlerimizle birlikte geleceğe taşıyacağız
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.
Kongrede yaptığı konuşmada gençlere yönelik önemli mesajlar veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamette 2023, 2053 ve 2071 vizyonunu sizlerle birlikte gerçekleştirecek ve ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak her projeye takoz olan muhalefete rağmen biz; uzaya gidecek, şehir hastaneleri inşa edecek, milletimizin ihtiyaç duyduğu alt ve üst yapı projelerini hayata geçireceğiz." dedi.
Giriş Tarihi: 12.02.2021 20:01 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 20:05
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