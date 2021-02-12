13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Türkiye’yi gençlerimizle birlikte geleceğe taşıyacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Türkiye’yi gençlerimizle birlikte geleceğe taşıyacağız

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Kongrede yaptığı konuşmada gençlere yönelik önemli mesajlar veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamette 2023, 2053 ve 2071 vizyonunu sizlerle birlikte gerçekleştirecek ve ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak her projeye takoz olan muhalefete rağmen biz; uzaya gidecek, şehir hastaneleri inşa edecek, milletimizin ihtiyaç duyduğu alt ve üst yapı projelerini hayata geçireceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 12.02.2021 20:01 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 20:05
  • 1
  • 15
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Türkiye’yi gençlerimizle birlikte geleceğe taşıyacağız

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi tamamlandı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye; AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Vedat Demiröz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Türkiye’yi gençlerimizle birlikte geleceğe taşıyacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türkiye'yi iç karışıklık, çatışma ve gerileme sürecine sokmak isteyenlere vatansever gençlerimiz geçit vermeyecek." diye konuştu.

  • 3
  • 15
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Türkiye’yi gençlerimizle birlikte geleceğe taşıyacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, "Suni gündemlere kapılmayan, ülkesi için yeni hayaller kuran, kapalı kapılar ardında alınan kararlara teslim olmayan şuur, özgüven ve adanmışlığa sahip gençlerimiz olduğu sürece bu davanın sırtı yere gelmez." ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 15
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Türkiye’yi gençlerimizle birlikte geleceğe taşıyacağız

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEK GENÇ NESİL, SİZLERSİNİZ"

Kongrede konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Hamdolsun, ilçe kongrelerimizi başarılı bir şekilde nihayete erdirdikten sonra Gençlik Kolları Kongremizi de başarılı bir şekilde tamamlamış olacağız. Genç kardeşlerim; sizlerin coşkusu, heyecanı, enerjisi bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Çok zor zamanlardan geçtik ama her zaman şuna inandık; bizim arkamızda, sağımızda ve solumuzda, 39 ilçemizin tamamında AK Gençlik var. Varlığınızla Türkiye'nin bugünlerine güç katan, yarınları için de güven veren gençlik, sizlersiniz. Biz sizlerle beraber daha çok yollar yürümeye devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

  • 5
  • 15
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Türkiye’yi gençlerimizle birlikte geleceğe taşıyacağız

"MİLLETİMİZİN HAYALLERİNİ SÜSLEYEN PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Genç neslin, hizmet bayrağını daha yukarılara taşıyacağını vurgulayan Şenocak, "Cumhurbaşkanımızın bizlere çizdiği istikamet doğrultusunda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. İşte bu nedenle, her geçen gün daha fazla çalışmalı, yarınlar da daha güçlü olmak zorundayız. AK Parti'mizin iktidarı dönemlerinde, milletimizin hayallerini süsleyen projeleri, yatırımları hayata geçirdik.