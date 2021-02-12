65 yaş üzerine aşılama bugün başladı! Aşı randevusu nereden alınır?
Son dakika haberine göre koronavirüsle mücadelede 65 yaş üzeri vatandaşların aşılanması bugün başladı. Aşı için randevular Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin web sayfası https://www.mhrs.gov.tr ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından alınabiliyor.
28 günün ardından sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı uygulamasında, ikinci doza dün geçildi.
İkinci aşılamada, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının 4 günde aşılanması planlanıyor.
Sağlık çalışanlarının yanı sıra 70 yaş üzeri kişilere de aşı uygulaması başladı.
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AŞI RANDEVUSU NEREDEN ALINIR?
65 yaş üzeri de bugünden itibaren aşılanmaya başlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla 65 yaş üzeri vatandaşların 60 yaş üzeri eşlerinin de aşı olabileceğini söyledi.
AŞI RANDEVUSU NEREDEN ALINIR?
Aşı için randevular Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin web sayfası https://www.mhrs.gov.tr ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından alınabiliyor.
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