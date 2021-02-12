13 Şubat 2021, Cumartesi
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65 yaş üzerine aşılama bugün başladı! Aşı randevusu nereden alınır?

Son dakika haberine göre koronavirüsle mücadelede 65 yaş üzeri vatandaşların aşılanması bugün başladı. Aşı için randevular Sağlık Bakanlığının 'nin web sayfası https://www.mhrs.gov.tr ile  veya  uygulamalarından alınabiliyor.

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Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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65 yaş üzerine aşılama bugün başladı! Aşı randevusu nereden alınır?

28 günün ardından sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı uygulamasında, ikinci doza dün geçildi.

İkinci aşılamada, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının 4 günde aşılanması planlanıyor.

Sağlık çalışanlarının yanı sıra 70 yaş üzeri kişilere de aşı uygulaması başladı.

65 yaş üzeri de bugünden itibaren aşılanmaya başlanacak. Sağlık Bakanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımla 65 yaş üzeri vatandaşların 60 yaş üzeri eşlerinin de aşı olabileceğini söyledi.

AŞI RANDEVUSU NEREDEN ALINIR?
Aşı için randevular Sağlık Bakanlığının 'nin web sayfası https://www.mhrs.gov.tr ile veya uygulamalarından alınabiliyor.

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