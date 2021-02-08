Alman medyasından Türkiye'ye aşılama övgüsü: Karmaşadan eser yok!

"TÜRKİYE GEÇ BAŞLASA DA ŞİMDİDEN ALMANYA'YI GEÇTİ"

Diğer ülkelere göre geç başlanılsa da Türkiye'de aşı kampanyasının sorunsuz ilerlediği belirtilen yazıda Almanya ile kıyas yapıldı.

Türkiye'de Almanya'dakinden daha fazla kişinin aşılandığı şu sözlerle vurgulandı:

"Türkler aşıyı Almanlardan çok sonra aldı. Ancak o zamandan beri yaklaşık 2,5 milyon kişi aşılandı. Almanya'da ise 3 Şubat itibariyle sadece 2,1 milyon kişi aşılanabildi" karşılaştırması yapıldı.