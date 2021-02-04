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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ziya Selçuk açıkladı! Öğretmenler ne zaman aşı olacak? MEB aşılama takvimi belli oldu mu? Şubat ayında mı olacak? Ziya Selçuk açıkladı! Öğretmenler ne zaman aşı olacak? MEB aşılama takvimi belli oldu mu? Şubat ayında mı olacak? Son dakika... Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Türkiye'de aşılama süreci başladı. Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için 14 Ocak'ta uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının 6,5 milyon dozluk yeni sevkiyatı Türkiye'ye geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler öğretmenlerin hangi tarihte aşılanacağına çevrilmişti. Bakan Ziya Selçuk konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, öğretmenler ne zaman aşı olacak? MEB aşılama takvimi belli oldu mu? Şubat ayında mı olacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 04.02.2021 16:09
Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Aşılama süreci ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye'de 14 Ocak tarihinde başlayan aşılama işlemlerinin öğretmenler için ne zaman uygulanacağı merak ediliyor. Sırasıyla sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilere, 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlara uygulanmaya başlanan aşılama işlemlerinin öğretmenler için yapılacağı tarih hakkında açıklama geldi. Peki, öğretmenler ne zaman aşı olacak? MEB aşılama takvimi belli oldu mu? Şubat ayında mı olacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, öğretmenlerin hangi tarihte alı olacağı henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılanma süreci ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Aslında çok daha önceden bir takım temaslar oldu, iş birlikleri ve görüş alışverişleri oldu. Bu husustaki planlamalar devam diyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın öğretmenlerinin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığına ulaştırılması konusunda bazı çalışmalar yürütülüyor" ÇİN'DEN GETİRİLEN İKİNCİ PARTİ AŞILAMA SÜRECİNİ HIZLANDIRACAK
Dünyada aşı geliştirme çalışmalarını yakından takip eden Türkiye, Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının temini için anlaşma yaptı. Bu kapsamda, bu yıl içinde temin edilecek toplam 50 milyon doz aşının ilk sevkiyatını oluşturan 3 milyon doz Türkiye getirilmiş, 14 Ocak'tan itibaren de sırasıyla sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilere, 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlara uygulanmaya başlanmıştı.
Aşının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşı geçtiğimiz gün Türkiye'ye ulaştı. Yapılan anlaşma gereği 50 milyon doz inaktif aşının tamamının Türkiye'ye getirilmesiyle 25 milyon kişi aşılanmış olacak.
Geçtiğimiz gün gelen 6,5 milyon dozluk yeni aşı da yine Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilecek. Aşıların kabulü, sıcaklık kaydedici cihazlarla kontrolün ve uygunluğunun teyidinin ardından yapılacak. Aşılardan alınan numuneler, TİTCK laboratuvarlarına sevk edilerek, en az 14 gün sürecek analiz süreci başlatılacak ve analizlerin tamamlanmasının ardından aşılar kullanıma girecek.
SAĞLIK BAKANI KOCA, AŞISININ İLK DOZUNU OLDU
Bilim Kurulunca çeşitli nüfus grupları arasında "enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski" gibi unsurlar göz önüne alınarak aşılamadaki genel öncelikler belirlendi. Buna göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlandı.
Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından, Ankara Şehir Hastanesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, 13 Ocak'ta CoronaVac aşılarının ilk dozunu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesine gelerek aşı yaptırdı.