ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, öğretmenlerin hangi tarihte alı olacağı henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılanma süreci ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Aslında çok daha önceden bir takım temaslar oldu, iş birlikleri ve görüş alışverişleri oldu. Bu husustaki planlamalar devam diyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın öğretmenlerinin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığına ulaştırılması konusunda bazı çalışmalar yürütülüyor"