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28 günlük süre doldu! Toplu aşılama sürecinde ikinci dozun uygulanmasına başlanıyor | Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

Son dakika haberi... ile mücadele kapsamında kitlesel aşılamaya geçmiş toplamda 2 milyon 600 binden fazla vatandaş aşılanmıştı. Yeni haftada ikinci dozun uygulanmasına başlanıyor. Ocak ayının ikinci haftasında başlayan aşılama sürecinde 28 günlük bekleme süresi dolanlar, ikinci doz aşısını olacak.

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Giriş Tarihi: 07.02.2021 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
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28 günlük süre doldu! Toplu aşılama sürecinde ikinci dozun uygulanmasına başlanıyor | Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

30 Aralık'ta 'ye gelen 3 milyon doz aşı, 14 gün süren test aşamasının ardından,13 Ocak Çarşamba günü acil kullanım izni almıştı.

Aynı gün ilk aşıyı, Bakanı ve Bilim Kurulu üyeleri oldu. Ertesi gün ise, sağlık çalışanlarıyla toplu aşılama sürecine geçildi.

İki doz arası beklenmesi gereken 28 günlük süre, Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri için 10 Şubat Çarşamba günü dolacak. Sağlık çalışanlarının bekleme süresi ise, 11 Şubat'ta sona erecek.

İKİNCİ DOZ AŞILARIN UYGULANMASINA BAŞLANACAK

Yeni haftada aşı olan ilk grup için, 2. dozun uygulanması başlayacak. Gözler bir yandan da 'den ikinci sevkiyatla gelen 6 buçuk doz aşının güvenirlilik testi sonuçlarında.

25 Ocak'ta Türkiye'ye gelen aşıların 14 günlük test sürecinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Aşılar bu testleri geçerse, acil kullanım onayı verilecek ve 6 buçuk milyon doz aşı kullanıma sunulacak.

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