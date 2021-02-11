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Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir ile anlaştı

Son dakika haberleri...  yorumcusu , 'da sezon sonu sözleşmesi bitecek oyunculardan Linnes'in ile el sıkıştığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir ile anlaştı

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Galatasaray'ı değerlendirdi.

İşte Uzundurukan'ın o sözleri:

"Sezon sonunda Linnes'in Galatasaray'la sözleşmesi bitiyor. Galatasaray, Linnes'le sözleşme uzatmayacak ve Linnes Başakşehir'le anlaşmış. Aykut hocanın (Kocaman) İrfan Can transferi pazarlığında istediği oyunculardan biri Linnes'ti. Parada anlaşamadıkları için olmamıştı"

FENERBAHÇE MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve yerine yeni transfer Yedlin girmişti. Sakatlığı süren Linnes, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçında da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

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