11 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Can kaybı ve ağır hasta sayısı düşüyor |Video

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 11 Şubat 2021 Perşembe günüe ait koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1256 oldu, 7 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi. İşte Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesindeki son durumu...

Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 313 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta sayısı bin 256 oldu, 7 bin 811 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi.