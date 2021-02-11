Son dakika: Metropollere saldırı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

TUZAKLAMA BELGELERİ, BOMBA EĞİTİMİ GÖRÜNTÜLERİ

Türk vatandaşı olan örgüt üyesinin üzerinde yapılan aramada ise tuzaklama, sabotaj ve bomba yapımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı belgeler, bomba eğitimi aldıkları ve bombaların patlatma anlarında çekilmiş videoların yer aldığı dijital materyaller ele geçirildi.

DEŞİFRE OLDUKÇA YÖNTEM DEĞİŞTİRDİLER

Terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren Mardin polisi daha önce de Türkiye'ye sınırdan yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 Suriye uyruklu terör örgütü üyesini yakalamış, teröristlerden birinin ayakkabı tabanına bölmeler açarak, gizlediği yaklaşık 200 gram el yapımı plastik patlayıcı ele geçirmişti.

Yapılan bu operasyonun ardından PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü üyelerinin yöntem değiştirerek yurda girmeye çalıştığı bildirildi.

TUTUKLANDILAR

Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının tamamlanmasının ardından PKK terör örgütü üyesi 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından 3 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.