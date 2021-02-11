Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar emiri Hamad Al-Thani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt, Umman ve Katar'ı kapsayan ziyaretinin son durağı olan Katar'a dün akşam saatlerinde gelmişti.

Temaslarına başlayan Çavuşoğlu, başkent Doha'da Katar emiri Şey Tamim bin Hamad Al-Thani ile bir araya geldi. Emirlik Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı.