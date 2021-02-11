Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar emiri Hamad Al-Thani ile görüştü
Son dakika habeine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğludün geldiği Doha’da Katar emiri Şey Tamim bin Hamad Al-Thani ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı.
GÜNDEM AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt, Umman ve Katar'ı kapsayan ziyaretinin son durağı olan Katar'a dün akşam saatlerinde gelmişti.
Temaslarına başlayan Çavuşoğlu, başkent Doha'da Katar emiri Şey Tamim bin Hamad Al-Thani ile bir araya geldi. Emirlik Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı.