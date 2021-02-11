Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! 11 Şubat 2021 AFAD son depremler listesi

İzmir'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 11.45'te yerin 6.97 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (11 ŞUBAT 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.11 11:45:28 38.8528 26.8223 12.8 -.- 3.9 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.11 11:39:48 39.0123 25.9507 6.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.11 11:29:55 38.9455 26.0293 5.5 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.11 11:10:17 39.0218 29.6500 5.4 -.- 2.2 -.- GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA) REVIZE01 (2021.02.11 11:10:18)

2021.02.11 10:54:39 37.5795 29.2350 0.0 -.- 1.1 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel

2021.02.11 10:47:11 40.7058 30.6315 5.0 -.- 2.2 -.- YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2021.02.11 10:36:25 40.7060 30.6260 7.5 -.- 3.7 3.5 YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2021.02.11 10:35:57 35.6163 26.5778 15.3 -.- 2.7 2.9 AKDENIZ İlksel

2021.02.11 10:32:16 39.7408 30.2623 0.0 -.- 1.8 -.- YUKARIKARTAL-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel

2021.02.11 10:20:52 38.7058 33.6798 4.6 -.- 2.5 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2021.02.11 09:56:08 37.0845 28.5412 3.0 -.- 2.1 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2021.02.11 09:42:56 40.7115 30.3693 0.0 -.- 1.9 -.- ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2021.02.11 09:29:37 38.9878 26.0577 11.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.11 08:55:26 37.3297 27.0592 25.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.11 08:32:08 35.1992 25.2588 5.6 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.11 06:54:51 38.9117 25.9702 21.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.11 06:53:27 38.9483 26.0203 4.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.11 06:33:25 38.8175 26.1328 4.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.11 06:23:41 36.0215 26.9833 13.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.11 05:46:37 39.0828 36.1027 7.1 -.- 1.3 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.11 05:42:49 38.8942 26.0257 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.11 05:30:43 38.5452 31.6142 4.9 -.- 1.5 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.02.11 05:26:17 38.5632 31.6553 6.4 -.- 2.1 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.02.11 05:25:05 38.5480 31.6383 12.8 -.- 1.4 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.02.11 05:18:22 38.5402 31.6397 18.2 -.- 1.2 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.02.11 05:11:57 39.1258 36.1210 7.7 -.- 1.4 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.11 05:02:03 37.8985 26.4492 16.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.11 04:57:28 38.6307 31.5968 28.7 -.- 1.0 -.- AYRITEPE-YUNAK (KONYA) İlksel

2021.02.11 04:45:09 37.0362 37.3098 5.5 -.- 1.6 -.- YAMACTEPE-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel

2021.02.11 04:41:46 38.9000 25.9983 6.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel