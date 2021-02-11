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Son dakika: Başkan Erdoğan 93 gün sonra mesajlarını yüz yüze verecek!

Son dakika haberine göre AK Parti'de mart ayı sonunda yapılacak 7'nci Büyük Olağan Kongre öncesinde il kongreleri devam ediyor. Başkan Erdoğan, 93 gün aranın ardından ilk kez il kongresine katılacak. Daha sonra ve 'da teşkilata seslenecek.

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Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin , ve il kongrelerine katılacak, 93 gün sonra mesajlarını yüz yüze verecek.

Erdoğan, son olarak 13 Kasım'daki il kongresine gitti. salgını sebebiyle kongrelere bir süre ara veren Erdoğan, 11 Ocak'ta yeniden başlayan il kongreleri sürecinde ise canlı bağlantılar ile AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Şubat Pazartesi günü memleketi Rize'de, 16 Şubat Salı günü de Trabzon'da gerçekleştirilecek kongrelere bizzat katılacak.

Başkan Erdoğan, 17 Şubat Çarşamba günü de Ankara'da kürsüde olacak. Kongreler koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Erdoğan'ın, ve il kongrelerine de katılması bekleniyor.

İl kongreleri süreci tamamlandıktan sonra ise gözler Mart ayı sonunda olacak. 7'nci Büyük Olağan Kongre ile birlikte AK Parti, 2023 seçimlerine yenilenen kadroları ile hazırlanacak.

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