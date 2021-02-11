Son dakika: Başkan Erdoğan 93 gün sonra mesajlarını yüz yüze verecek!

Erdoğan, son olarak 13 Kasım'daki Tekirdağ il kongresine gitti. Koronavirüs salgını sebebiyle kongrelere bir süre ara veren Erdoğan, 11 Ocak'ta yeniden başlayan il kongreleri sürecinde ise canlı bağlantılar ile AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi.