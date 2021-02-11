Son dakika: Başkan Erdoğan 93 gün sonra mesajlarını yüz yüze verecek!
Son dakika haberine göre AK Parti'de mart ayı sonunda yapılacak 7'nci Büyük Olağan Kongre öncesinde il kongreleri devam ediyor. Başkan Erdoğan, 93 gün aranın ardından ilk kez Rize il kongresine katılacak. Daha sonra Trabzon ve Ankara'da teşkilata seslenecek.
Erdoğan, son olarak 13 Kasım'daki Tekirdağ il kongresine gitti. Koronavirüs salgını sebebiyle kongrelere bir süre ara veren Erdoğan, 11 Ocak'ta yeniden başlayan il kongreleri sürecinde ise canlı bağlantılar ile AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Şubat Pazartesi günü memleketi Rize'de, 16 Şubat Salı günü de Trabzon'da gerçekleştirilecek kongrelere bizzat katılacak.
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İl kongreleri süreci tamamlandıktan sonra ise gözler Mart ayı sonunda olacak. 7'nci Büyük Olağan Kongre ile birlikte AK Parti, 2023 seçimlerine yenilenen kadroları ile hazırlanacak.