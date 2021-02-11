12 Şubat 2021, Cuma
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz

Son dakika haberine göre Twitter hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye düşmanı odakların desteğiyle ülkemize saldıran terör örgütleri tüm bölge için tehdittir. Türkiye’nin terörle mücadelesi ülke savunması ve bölge barışı için kilit önemdedir. Etrafımızda kurulmaya çalışılan terör devletçilikleri kararlı mücadelemiz sayesinde engellenmiştir." ifadelerini kullandı. Çelik, "Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Irak'ın Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 harekâtında, teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz... Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun.

Türkiye düşmanı odakların desteğiyle ülkemize saldıran terör örgütleri tüm bölge için tehdittir. Türkiye'nin terörle mücadelesi ülke savunması ve bölge barışı için kilit önemdedir. Etrafımızda kurulmaya çalışılan terör devletçilikleri kararlı mücadelemiz sayesinde engellenmiştir

Terörle mücadele ederken aynı zamanda terör devleti kurmak isteyen projelerle de mücadele ediyoruz. Ülkemize saldıranlara gereken cevabı vermeye devam ediyoruz. Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

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