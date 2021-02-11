İstanbul'da başörtülü öğrencilere saldıran Semahat Yolcu'ya hapis cezası

"ŞUURSUZCA BİR HAREKETTİ"

Milliyet'in haberine göre; duruşmada müştekiler Yerlikaya ve İnce şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirtti. Söz alan avukatları ise, "Saldırı ağır bir eylem olsa da sanığın pişmanlığın üzerine müşfik bir tavırla onu affetmek inancımızın gereğidir" dedi.