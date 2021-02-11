12 Şubat 2021, Cuma
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İstanbul'da başörtülü öğrencilere saldıran Semahat Yolcu'ya hapis cezası

İstanbul 'de ve isimli başörtülü öğrenicilere saldıran Semahat Yolcu hakkında karar verildi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, öğrencilerin affetiği ayrımcı saldırgana 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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İstanbul 'de 15 Kasım 2020'de kaldırımda yürüyen Semahat Yolcu karşı yönden gelen üniversite öğrencileri ve 'ye saldırarak başörtülerini çıkarmaya çalışarak ve hakaret etmişti.

Olayın ardından tutuklanan Yolcu İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda 4 ayrı suçtan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Verilen cezanın bozulmasının ardından Semahat Yolcu'nun İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sanık Semahat Yolcu ile müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce avukatlarıyla katıldı.

"ŞUURSUZCA BİR HAREKETTİ"

Milliyet'in haberine göre; duruşmada müştekiler Yerlikaya ve İnce şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirtti. Söz alan avukatları ise, "Saldırı ağır bir eylem olsa da sanığın pişmanlığın üzerine müşfik bir tavırla onu affetmek inancımızın gereğidir" dedi.

Söz verilen sanık Semahat Yolcu ise, "Şahsıma yakışmayan bir davranıştı. Kesinlikle inançlarına yönelik bir düşüncem yoktu. Şuursuzca yapılan bir hareketti. Tekrar özür dilerim" dedi.

1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirterek, şikayete bağlı olan suçlar olan, "yaralama" ve "hakaret" suçlarından dosyanın düşmesine karar verdi. Ancak mahkeme şikayete bağlı olmayan, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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