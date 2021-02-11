CHP’de ''İnce'' hesaplaşma! Önder Sav'dan "Gidin", Baykal'dan ''Şimdilik bekleyin'' çağrısı
Muharrem İnce'nin istifasının ardından CHP kaynamaya başladı. Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav küskünleri Muharrem İnce'nin etrafında toplamaya çalışırken eski Genel Başkan Deniz Baykal “Şimdilik bekleyin.” diyor. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Muharrem İnce'nin geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etmesi parti içerisinde kazanların kaynamasına neden oldu. CHP'de 'İnce' hesaplaşması yaşanırken eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve eski Genel Başkan Deniz Baykal küskünler için devreye girdi. Önder Sav'dan "gidin", Baykal'dan ''Şimdilik bekleyin'' çağrısı geldi.
Önder Sav küskünlere "Hemen partiden ayrılın ve Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçin" şeklinde çağrılarını sürdürüyor. Perde arkasında da bir takım görüşmeler sürüyor. Eski milletvekilleri ve örgüt yönetiminde yer almış isimlerle sık sık görüşüyor.
Önder Sav bu isimlerim Muharrem İnce ile hareket etmesini istiyor. Diğer isim eski Genel Başkan Deniz Baykal da bu küskün isimlerle görüşmeler yapıyor. Deniz Baykal bu isimlere "Şimdilik partide kalın" çağrısı yapıyor.
Bundan sonraki süreçte eski milletvekilleri ve yönetimde yer alan isimler "Bekle-Gör" taktiğini uygulayacak. Muharrem İnce'nin çalışmaları bir süre küskünler tarafından izlenecek. Eğer Muharrem İnce güven veren politikalar ortaya koyarsa ve arkasına beklediği desteği alırsa bekleyen isimler Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçecekler.
Deniz Baykal'ın 7 bin civarında partiliye "Bekleyin" dediği kulislerde konuşulanlar arasında yer alıyor.
Bu isimler arasında partide önemli görevler üstlenmiş isimler yer alıyor. CHP'de bu süreci yakından izliyor. Oğuz Kaan Salıcı'nın il başkanları ile sık sık temas halinde olduğu gelen bilgiler arasında.