BAKAN KOCA DÜN AÇIKLAMIŞTI

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "An itibariyle 2 milyon 800 bini aşkın vatandaşımızın ilk doz aşıları tamamlandı. Yarından itibaren ilk doz aşı olanlarının ikinci doz aşısına başlıyoruz. Hedefimiz en az yüzde 60 vatandaşımızın aşılanmasıdır. Nüfusumuzun yüzde 3,5'ini aşılamış olmamız, az gelebilir. Aşı üreticisi ülkelerden biri olan Almanya'da bu oran yüzde 3,7'dir." demişti.