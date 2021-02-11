Son dakika: Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu. Öte yandan sabah saatlerinde MHP lideri Devlet Bahçeli de, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
"TÜM VATANDAŞLARIMIZI AŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ"
Sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Merhaba sevgili kardeşim, ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Kalın sağlıcakla..." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın yanı sıra 28 günlük bekleme süresi dolan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklaması
"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum."
2. DOZ AŞILAMA BAŞLADI
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nin Bilim Kurulu toplantısında açıkladı. 11 Ocak'ta ilk aşılarını olan sağlık çalışanları bugünden itibaren ikinci aşılarını olacak.
Şu ana kadar yaklaşık 3 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Bakan Koca, "Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır" diyerek aşının virüs karşısındaki en büyük silah olduğunu söylemişti.
BAKAN KOCA DÜN AÇIKLAMIŞTI
Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "An itibariyle 2 milyon 800 bini aşkın vatandaşımızın ilk doz aşıları tamamlandı. Yarından itibaren ilk doz aşı olanlarının ikinci doz aşısına başlıyoruz. Hedefimiz en az yüzde 60 vatandaşımızın aşılanmasıdır. Nüfusumuzun yüzde 3,5'ini aşılamış olmamız, az gelebilir. Aşı üreticisi ülkelerden biri olan Almanya'da bu oran yüzde 3,7'dir." demişti.
Bakan Koca, "Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanması başlanacak. Kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum." ifadelerimi kullanmıştı.