



"TAM TARİHİ DOKUNUN ÖNÜNDE GÖRÜNTÜYÜ BOZUYOR"

Turistlerin bile bu görüntüyü beğenmeyeceğini belirten Olcay Çeviren, "Tam tarihi dokunun önünde görüntüyü bozuyor. Bence çok mantıksız bir hareket olmuş. Daha farklı bir yerde olsaydı, mesela karşı tarafa koyabilirlerdi. İnsanlar orada oturuyor burada tarihi bir doku var. İnsanlar burada fotoğraf çektiriyor. Turistler bile kötülüyordur bence burayı" şeklinde konuştu.

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