CHP’nin 'çöp' siyaseti yine tutmadı! Faik Öztrak'ın algısı nasıl çöktü?

Halil İbrahim Uğur, "CHP bu kez Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde baltayı taşa vurdu. CHP sözcüsü Faik Öztrak olayı araştırmak yerine videosunu alıp paylaştı. Ancak işin aslı kısa sürede ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişinin emekli olan Arif Karaköse olduğu ve 4 katlı bir apartmanının olduğu ortaya çıktı. Arif Karaköse, Faik Öztrak ilçeye gelerek kendisinden özür dilemesini bekliyor." diye konuştu.