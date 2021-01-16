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CHP’nin 'çöp' siyaseti yine tutmadı! Faik Öztrak'ın algısı nasıl çöktü?

CHP uzun süredir 'de insanların aç olduğunu hatta çöplerden ekmek topladığını iddia ediyor. Bu iddiasını da bazen bir kare fotoğraf ile bazen de bir video ile savunuyor. Ama gerçekler ile CHP’nin sosyal medyadan ortaya attığı iddialar birbirinden çok farklı. Şimdi bu gerçeklerle CHP’nin iddialarını yan yana getireceğiz. A Haber ekipleri canlı yayın noktalarında gerçekleri gözler önüne serdi.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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CHP Genel Başkanı , 2 yıl önce 'de sokak hayvanları için çöplerden yiyecek toplayan 'i göstermiş, hükümeti hedef almıştı. Oysa gerçek Kılıçdaroğlu'nun söylediğinden çok farklıydı. Ayrıntıları A Haber Muhabiri aktardı.

İbrahim Alayont, "CHP'de ülkede ekonomik kriz var algısını bu şekilde yürütüyor. Son olarak CHP sözcüsü FAik Öztrak benzer bir işe imza attı. Tek bir sosyal medya paylaşımıyla çöpten ekmek çıkaran vatandaş algısı yapmaya çalıştı. Eskişehir'de buna benzer bir durum ortaya çıkmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu Aysun Demir'in fotoğrafını paylaşmış. 'Vatandaşlar çöpten ekmek topluyor.' açıklamasını yapmıştı. Kılıçdaroğlu bu yalan için özür bile dilememişti. Aysun Demir çöplerden sokak hayvanları için yemek topluyordu." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çöpten ekmek topluyor" iftirasının benzeri de 'da yaşanmıştı. A Haber muhabiri gerçekleri canlı yayından aktardı.

Ahmet Çağlar Yıldırım, "CHP'nin çöp siyasetinin bir mağduru da Ortahisar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Gülümser Adanur oldu. Gülümser Adanur hemen evinin yanında beslediği hayvanlarına çöp kutusuna atılan ekmeklerden alırken fotoğraflandı. Bu fotoğraf da CHP'ye yakın medya hesapları tarafından paylaşılarak 'çöpten ekmek topluyor' algısı oluşturulmaya çalışıldı." diye konuştu.

CHP'nin çöpten ekmek algısı yaptığı bir yer de CHP sözcüsü , sosyal medyadan çöpleri karıştıran 'nin görüntülerini paylaşarak hükümeti hedef almıştı. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri tek tek anlattı.

Halil İbrahim Uğur, "CHP bu kez Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde baltayı taşa vurdu. CHP sözcüsü Faik Öztrak olayı araştırmak yerine videosunu alıp paylaştı. Ancak işin aslı kısa sürede ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişinin emekli olan Arif Karaköse olduğu ve 4 katlı bir apartmanının olduğu ortaya çıktı. Arif Karaköse, Faik Öztrak ilçeye gelerek kendisinden özür dilemesini bekliyor." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı Twitter paylaşımı olay oldu. Kılıçdaroğlu çöpten ekmek toplayan çarşaflı kadınların görüntülerini servis ederek "İşte 'nin hali" dedi. Ancak videoda çöp toplayan kadınlar dolandırıcıydı. Emirhan Ergen ayrıntıları aktardı.

Olayın yaşandığı yere giden Emirhan Ergen, "O kadınlar burada önceden bıraktığı ekmeği toplamış süsü veriyordu. Burası rezidansların olduğu bir yer. İşte buraya gelen o dolandırıcılar önceden bıraktıkları ekmeleri topluyormuş süsü ve ihtiyaç sahibi gibi görünerek yoldan geçenlerden para topluyorlardı." dedi.

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