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İstanbul’da çevre felaketi! Boş arazi hafriyat ve çöp dağlarıyla doldu

Arnavutköy’de fabrika ve evlerin yakınında bulunan boş arazi hafriyat ve çöp dağlarıyla doldu. Bölgeye giden A Haber muhabiri detayları aktardı.

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Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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İstanbul’da çevre felaketi! Boş arazi hafriyat ve çöp dağlarıyla doldu

bölgede içler acısı bir durum yaşandığını belirtti. Bölgeye kaçak döküm yapılmaması için kameralar yerleştirilmiş ancak kaçak döküm yapanlar kameranın yönünü değiştirmişler.

İstanbul’da çevre felaketi! Boş arazi hafriyat ve çöp dağlarıyla doldu İSTANBUL’DA ÇEVRE FELAKETİ! BOŞ ARAZİ HAFRİYAT VE ÇÖP DAĞLARIYLA DOLDU

Bölgede çöp dağları oluşmuş durumda. Kaçak döküm yapan şahıslar özellikle gece saatlerinde bölgeye geliyor. Bunun nedeni ise lokasyonda fabrikalar var ve yaşamsal alandan biraz daha uzakta…

Gece bu noktaya gelenler fabrikaların kapanmasının ardından bölgede kimsenin olmadığını düşünerek kaçak dökümü yapıyorlar.

Arazi oldukça geniş ancak ne tarafa bakılırsa bakılsın çöp dağları etrafı kaplamış durumda. Molozlar, araba lastikleri ve atıklar her şey getirilip buraya atılmış durumda.

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