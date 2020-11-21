İstanbul’da çevre felaketi! Boş arazi hafriyat ve çöp dağlarıyla doldu
İstanbul Arnavutköy’de fabrika ve evlerin yakınında bulunan boş arazi hafriyat ve çöp dağlarıyla doldu. Bölgeye giden A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
Ramazan Almaçayır bölgede içler acısı bir durum yaşandığını belirtti. Bölgeye kaçak döküm yapılmaması için kameralar yerleştirilmiş ancak kaçak döküm yapanlar kameranın yönünü değiştirmişler.
Bölgede çöp dağları oluşmuş durumda. Kaçak döküm yapan şahıslar özellikle gece saatlerinde bölgeye geliyor. Bunun nedeni ise lokasyonda fabrikalar var ve yaşamsal alandan biraz daha uzakta…
Gece bu noktaya gelenler fabrikaların kapanmasının ardından bölgede kimsenin olmadığını düşünerek kaçak dökümü yapıyorlar.
Arazi oldukça geniş ancak ne tarafa bakılırsa bakılsın çöp dağları etrafı kaplamış durumda. Molozlar, araba lastikleri ve atıklar her şey getirilip buraya atılmış durumda.
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