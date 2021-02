Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Avrupa'ya ırkçılık dersi! "İbadethanelere saldırılar önlenmeli"

"BARIŞ İÇİN BÜTÜN GÜCÜMÜZLE MÜCADELE EDİYORUZ"

İslam'da bir kişiyi öldürmenin bütün insanlığı öldürmek, bir kişiyi kurtarmanın da bütün insanlığı kurtarmak gibi görüldüğünü belirten Erbaş, "Biz adı da barış olan İslam'ın mensupları olarak her zaman hem yaşadığımız yerlerde hem de dünyanın her yerinde insanların barış içerisinde yaşaması için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve yurt dışına gönderdiğimiz hocalarımıza burada eğitim veriyoruz. Onlara diyoruz ki Peygamberimizin tanımıyla, 'Müslüman elinden ve dilinden emniyette olunan, güvende olunan kimsedir.' Yani diğer insanların elinden ve dilinden emniyette olduğu kimsedir. Bunu hem kendileri yaşamaları hem de bulundukları yerde bu düşünceyi gerçekleştirmeleri için uzunca bir eğitim veriyoruz. İnancı, ırkı, mezhebi, düşüncesi ne olursa olsun birlikte yaşama tecrübesinin tarihten gelen o birikimle birlikte en güzel örneğini gerçekleştirmelerini istiyoruz. Tarihen sabittir ki bu felsefe öne çıkarıldığında dünya huzur içerisinde olmuştur. Farklılıkların zenginlik olarak sayılması felsefesi ihmal edildiği her çağda dünya huzursuzluk içerisine sürüklenmiştir" şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak İslam adını kullanarak ortaya çıkan terör yapılanmalarıyla da mücadele ettiklerinin altını çizen Erbaş, yeryüzünde kaosun, savaşların, terör olaylarının artmasını isteyenlere, bunun için gayret gösterenlere engel olunması gerektiğini kaydetti.