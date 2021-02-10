Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Avrupa'ya ırkçılık dersi! "İbadethanelere saldırılar önlenmeli"

Erbaş, Landrut'un önemli bir görevde olduğunu ifade ederek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Avrupa Birliği ülkelerinde 40 yıldır çeşitli alanlarda iş birliğimiz devam etmektedir. Bu açıdan sizinle görüşmemiz çalışmalarımızın niteliği açısından inşallah daha güzel gelişmelere vesile olacaktır" dedi.

İnsanların birlikte barış içerisinde yaşamasının önemine işaret eden Erbaş, "Hem medeniyetimizden gelen birikimle hem de inancımızın gereği olarak biliyoruz ki birlikte her zaman hayır, ayrılıkta da her zaman kötülük vardır" ifadelerini kullandı.

Erbaş, bütün inançların kendi öğretilerinde insanlara birliği ve beraberliği tavsiye ettiğini dile getirerek, insanların kendi inançlarındaki bu mesajlara uydukları takdirde dünyada barışın sağlanacağını ve düşmanlığın ortadan kalkacağını söyledi.