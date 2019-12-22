Almanya'da bir camiye daha ırkçı saldırı
Giriş Tarihi: 23.12.2019
Türk ve İslam düşmanlığının her geçen gün arttığı Almanya'da bir camiye daha saldırı gerçekleştirildi. Duisburg kentindeki bir camiye, içinde domuz fotoğrafı ve hakaret içerikli ifadelerin yer aldığı bir mektup gönderildi.
Almanya'nın Duisburg kentinde bir camiye, domuz fotoğrafı bulunan ve hakaret içerikli ifadeler yer alan mektup gönderildi.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Muradiye Camisi'ne mektupta, İslam dininin yanı sıra Türk ve Araplara yönelik ağır hakaretler içeren ifadeler yer aldı.
Münih'ten posta yoluyla gönderilen mektuptaki gönderici ismi ve adresinin sahte olduğu tahmin ediliyor.
Posta kutusundan cami derneği yöneticilerince alınan mektubun, yarın polise intikal ettirileceği belirtildi.
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