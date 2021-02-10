"BELEDİYENİN DENİZDEN ÇÖP TEMİZLEME ARAÇLARI VAR"

Mehmet Kalyon da "Belediyenin çok güzel denizden çöp temizleme araçları var. Burada her gün gelip faaliyet göstermesi gerekiyor. Ben şaşırdım ve üzüldüm, bu kadar emek verilmiş, bu kadar temizlenmiş, bunların korunması lazım. İdame ettirilmesi lazım temizliğin, elde de imkanlar var, tamamen planlama eksikliği diye düşünüyorum" diye konuştu.