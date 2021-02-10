Dünya basını Türkiye'nin uzay projesini konuşuyor

"UYDU TEKNOLOJİLERİNDE KÜRESEL MARKA OLUŞTURULACAK"

ABD merkezli haber sitesi Axios, Türkiye'nin 2023'te Ay'a ulaşacağını okuyucularına aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, uydu teknolojisi alanında "küresel bir marka" oluşturmayla ilgili sözlerine vurgu yapılarak, Erdoğan'ın şu sözlerine yer verildi:

"Milli Uzay Programı, ülkemizi küresel uzay yarışında bir üst lige taşıyacak. Programın birincil ve en önemli misyonu, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay ile ilk teması sağlamaktır."

Türkiye'nin son 18 yılda uydu, uzay, fırlatma sistemleri ve uzay ekipmanlarına 2.1 milyar lira harcadığı bilgisi paylaşıldı.