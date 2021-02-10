Dünya basını Türkiye'nin uzay projesini konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Uzay Programı" dünya basınında geniş yer buldu. ABD, Almanya ve Rusya'da gündem Türkiye'nin tarihi projesi olurken, "Türkler uzaya gidiyor" ifadelerine yer verildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin gelecek 10 yılını kapsayan Milli Uzay Programı Avrupa basınında gündem oldu. ABD basınında yapılan haberlerin ardından Alman ve Rus basınları da Türkiye'nin projesini ele aldı.
"TÜRKİYE UZAYA ASTRONOT GÖNDERECEK"
Almanya merkezli Deutsche Welle, "Türkiye, bir Ay misyonu ile uzay programını açıkladı" başlığını kullanarak, Türkiye'nin 2023 yılında Ay'a ilk roketinin gönderilmesinin beklendiğini kaydetti.
Diğer hedefler arasında uzay limanı kurmak ve yine uzaya astronot göndermek olduğu anımsatıldı.
"UYDU TEKNOLOJİLERİNDE KÜRESEL MARKA OLUŞTURULACAK"
ABD merkezli haber sitesi Axios, Türkiye'nin 2023'te Ay'a ulaşacağını okuyucularına aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, uydu teknolojisi alanında "küresel bir marka" oluşturmayla ilgili sözlerine vurgu yapılarak, Erdoğan'ın şu sözlerine yer verildi:
"Milli Uzay Programı, ülkemizi küresel uzay yarışında bir üst lige taşıyacak. Programın birincil ve en önemli misyonu, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay ile ilk teması sağlamaktır."
Türkiye'nin son 18 yılda uydu, uzay, fırlatma sistemleri ve uzay ekipmanlarına 2.1 milyar lira harcadığı bilgisi paylaşıldı.
"ASTRONOT EĞİTİMİ 2023'TEN SONRA"
Rus haber ajansı TASS, Türkiye Uzay Ajansı'nın Rusya ile iş birliğine ilgi duyduğunu yazdı.
Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile yaptığı röportajı paylaşan TASS, Ankara'nın 2023'ten sonra kendi astronot eğitim programını başlatmayı planladığının altını çizdi.
Ayrıca, Rusya ile uzayda iş birliği konusunda "birkaç ay içinde" bir anlaşmaya varılmasının beklendiği belirtildi.
"UYDU TEKNOLOJİLERİNDE KÜRESEL MARKA OLUŞTURULACAK"
ABD merkezli haber sitesi Axios, Türkiye'nin 2023'te Ay'a ulaşacağını okuyucularına aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, uydu teknolojisi alanında "küresel bir marka" oluşturmayla ilgili sözlerine vurgu yapılarak, Erdoğan'ın şu sözlerine yer verildi:
"Milli Uzay Programı, ülkemizi küresel uzay yarışında bir üst lige taşıyacak. Programın birincil ve en önemli misyonu, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay ile ilk teması sağlamaktır."
Türkiye'nin son 18 yılda uydu, uzay, fırlatma sistemleri ve uzay ekipmanlarına 2.1 milyar lira harcadığı bilgisi paylaşıldı.
"GÖKYÜZÜNE BAK, AY'I GÖR"
Associated Press, açıklanan programın Erdoğan'ın Türkiye'yi genişletilmiş bölgesel ve küresel role yerleştirme vizyonunun bir parçası olarak görüldüğü yorumunu yaptı.
Uzay programlarını gerçekleştirme amacı doğrultusunda Türkiye Uzay Ajansı'nın 2018 yılında kurulduğu hatırlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadesine yer verildi.
"AYAKLARIMIZ YERDE, GÖZLERİMİZ UZAYDA OLACAK"
Reuters da Türkiye'nin 2023 yılında Ay'a ulaşmayı hedeflediğini servis etti.
Geçtiğimiz ay, Türksat 5A uydusunun SpaceX ile iş birliği kapsamında ABD'den yörüngeye fırlatıldığı, Türksat 5B uydusunun 2021 yılının ikinci çeyreğinde fırlatılmasının planlandığı kaydedildi.
Milli Uzay Programı'nı açıklayan Erdoğan'ın şu sözleri paylaşıldı:
"Ayaklarımız yeryüzünde olacak ama gözlerimiz uzayda olacak. Köklerimiz yeryüzünde olacak, dallarımız gökte olacak."
"İMECE, 2022'DE FIRLATILACAK"
Ankara'nın uzay programına ilişkin Avustralya'dan Canberra Times, Türkiye daha önce keşif ve haberleşme uydularını fırlattığını okurlarına bildirdi.
TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nin varlığından da bahseden gazete, yerli olarak üretilen İmece uydusunun 2022 yılında fırlatılmasının beklendiğini yazdı.