Ayamama'daki kirlilik çevreyi tehdit ediyor

İstanbul'un 126 dere ve dere kolundan biri olan ayamama deresinde kirlilik arttı. Bu durum çevre sakinleri ve hayvanları tehdit ediyor. Uzmanlara göre derenin Marmara denizine bağlanıyor olması deniz kirliliğine kapı aralıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.

İstanbul'un önemli geçiş akslarından birinde yer alan Ayamama Deresi'nin çevresi finans ve ticaret binaları ile dolu. Ancak kirlilik, derenin suyunun rengini griye çevirmiş durumda.

Ayamama Deresi kuşlar başta olmak üzere diğer canlılar için de tehlikeli boyutlara ulaşmak üzere.

İstanbul'da tüm dere ve dere kolunda olduğu gibi Ayamama deresinde de sorumluluk Büyükşehir belediyesinde.