Ege'nin incisi İzmir'de kirlilik!

Ege'nin incisi İzmir, Türkiye'nin 3. büyük kenti. Şehir, yanlış yerel yönetim nedeniyle birçok sorunla boğuşuyor. Onlardan biri İzmir körfezindeki kirlilik sorunu. Öyle ki bir zamanlar kuşlara ev sahipliği yapan, yüzülen İzmir körfezi artık pis koku ve kirlilikle anılıyor.

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Ege'nin incisi İzmir, Türkiye'nin 3. büyük kenti. Şehir, yanlış yerel yönetim nedeniyle birçok sorunla boğuşuyor. Onlardan biri İzmir körfezindeki kirlilik sorunu. Öyle ki bir zamanlar kuşlara ev sahipliği yapan, yüzülen İzmir körfezi artık pis koku ve kirlilikle anılıyor.