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Cacabey kimdir | Astronot veya kozmonot yerine ne diyeceğiz? Bahçeli'den flaş isim önerisi

Son dakika haberi: Cacabey ne yapmıştır | Başkan Erdoğan, dünkü Milli Uzay Programı'nın tanıtımında, "astronot ve kozmonot" kelimeleri yerine Türkçe bir karşılık bulunması çağrısı yapmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "astronot" yerine Türk gökbilimci "Cacabey" isminin kullanılmasını önerdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
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Cacabey kimdir | Astronot veya kozmonot yerine ne diyeceğiz? Bahçeli'den flaş isim önerisi

Türkiye'nin merakla beklediği milli uzay programı kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye Milli Uzay Programını başlattı. Bu kapsamda uzaya Türk vatandaşı gönderilecek.

Amerika Birleşik Devletleri astronot, kozmonot, taykonot diyor.

PEKİ UZAYA GİDECEK TÜRK UZAY YOLCUSUNUN YERLİ İSMİ NE OLACAK?
Başkan Erdoğan, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi.

Başkan Erdoğan'ın bu çağrısı sosyal medyada ilgi odağı oldu. "Gökyüzüne bak ayı gör" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

BİNLERCE İSİM ÖNERİSİ GELDİ
Astoronot kelimesinin Türkçe karşılığı için sosyal medyada kimi "Akıncı" kimi "uzay adam" isimlerini önerdi.

Çok sayıda yorum arasından en çok tavsiye edilen isimler Türkonot, Göktürk ve Gökmen oldu.

BAHÇELİ'DEN ÖNERİ
Türkiye'nin uzay çalışmalarını yapmak üzere seçilecek kişiye isim önerisi veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Cacabey' fikrini sundu.

CACABEY KİMDİR?
Ceceli aşiretinin beyi olan Emir Bahaddin Caca'nın oğlu olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail, 1240'ta 'de doğdu. Kırşehir'e büyük hizmetlerde bulunmuş, büyük ve tarihi şahsiyettir. Adı edebileşmiş bu devlet adamı "Cacabey" adıyla ün kazanmıştır.

GÖZLEMEVİ VE MEDRESE YAPTIRMIŞTI
Kırşehir kentinin merkezinde bulunan medrese, Cacabey tarafından 1271-1272 yıllarında bir gözlem evi (rasathane) ve medrese olarak yaptırılmıştır. Yapı daha sonra camiye çevrilmiştir. Türk bilim adamı Uluğ Bey'in Batı Türkistan'da kurduğu medrese ne ise, Cacabey'in kurduğu bu bilim merkezi de aynı derecede öneme sahiptir. Birkaç kez onarılmış olup, minaresindeki mavi çiniler nedeniyle halk arasında cıncıklı camii adı ile anılmaktadır. Medrese kesme taştan yapılmış olup kare planlıdır. Kubbeli medrese yapı tipine dahildir. Minare yapının arka tarafına alınmıştır.

Döneminde astronomi yüksek okulu olarak hizmet vermiştir. Kubbesi açık ve altında bir kuyunun bulunduğu medresede kuyunun içindeki suya yansıyan yıldızlar incelenir, bunlar üzerinde araştırmalar yapılırdı.

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