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Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na dert yanan İzmirli esnafı hatırlattı: Kimi kime şikayet ediyor

'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan , geçtiğimiz haftalarda sel felaketi yaşayan 'e de değindi. belediyeciliği hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kendisi de CHP'li olduğu anlaşılan vatandaşımız CHP'yi, CHP Genel Başkanı'na şikayet ediyor. Kimi kime şikayet ediyor da demedim değil. bütçesinin 2.5 katı borçludur. Bir daha borçlanamaz, bunu da öğren Bay Kemal" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
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Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na dert yanan İzmirli esnafı hatırlattı: Kimi kime şikayet ediyor

Yağmurlar 'in korkulu rüyası haline geldi. Her yağışta altyapı yetersizliği nedeniyle hem maddi hem de manevi olarak zarara uğrayan İzmirliler, geçtiğimiz hafta da aynı felaketi yaşamıştı.

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"İZMİR'DE ALTYAPI GERÇEKTEN BİTİK"

Genel Başkanı , 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etmişti. Burada bir esnaf yaşadığı mağduriyeti anlatırken, "Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Benim canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin.

Başkan Erdoğan: İzmir Büyükşehir Belediyesi böyle bir borçlanma hakkına sahip değil BAŞKAN ERDOĞAN: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÖYLE BİR BORÇLANMA HAKKINA SAHİP DEĞİL

Sadece bir benim canım yanmadı. 2 hafta önce Karabağlar'da can yandı. Lütfen altyapıya ağırlık verin. Bu altyapının İzmir'de düzelmesi gerekiyor. Zararımın karşılanmasını istiyorum." ifadelerini kullamıştı.

Son dakika: Başkan Erdoğan bu kliplerle gözler önüne serdi! İşte AK Parti ve CHP belediyeciliği arasındaki fark SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN BU KLİPLERLE GÖZLER ÖNÜNE SERDİ! İŞTE AK PARTİ VE CHP BELEDİYECİLİĞİ ARASINDAKİ FARK

"BAY KEMAL BUNLARI ÖĞREN"

Başkan , 'nda bu konuyu hatırlattı. CHP belediyeciliğinin yıllardır aynı olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Şehirde halkına hizmet etmek isteyen bir belediye yönetiminin, zihniyetinin var olmasıdır. Geçtiğimiz günlerde İzmir'deki yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi ile ilgili bir habere benim de gözüm ilişti. Sel felaketinin ardından nasıl olduysa hatırladı CHP Genel Başkanı'na bir esnaf ''Altyapı İzmir'de bitik. Sizden ricam ediyorum, burada 35 senedir CHP var, lütfen bu altyapıyı düzeltin'' diyor. Aklıma bu vatandaşımız kimi kimi şikâyet ediyor düşünmedim değil. İzmir'deki Çiğli tramvayı temel atma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, kendi belediyesinin hazineden daha uygun şartlar borçlandığını övünerek anlatıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi zaten bütçesinin 2,5 katı borçlu belediye olarak böyle bir borçlanma hakkına sahip değildir, Bay Kemal. Bunları öğren" açıklamasında bulundu.

"35 YILDIR İNSAN BİR ŞEY YAPMAZ MI? "

CHP'li belediyelerin yıllardır hiçbir hizmette bulunmadığını söyleyen Başkan Erdoğan, "35 yıldır İzmir CHP'de. 35 yıldır insan bir şey yapmaz mı? Bunlar yapmadı. Ben İzmir gibi muhteşem şehrimizin halini görünce eyvah diyorum. Siz ne yapıyorsunuz. Suyunuz yoktu. DSİ'ye verdiğimiz talimatla biz getirdik suyu İzmir'e. Büyükşehirler suyu kendileri getirtmek zorundadır. Onu da biz hallettik." dedi.

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