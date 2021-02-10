Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na dert yanan İzmirli esnafı hatırlattı: Kimi kime şikayet ediyor

"BAY KEMAL BUNLARI ÖĞREN"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda bu konuyu hatırlattı. CHP belediyeciliğinin yıllardır aynı olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Şehirde halkına hizmet etmek isteyen bir belediye yönetiminin, zihniyetinin var olmasıdır. Geçtiğimiz günlerde İzmir'deki yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi ile ilgili bir habere benim de gözüm ilişti. Sel felaketinin ardından nasıl olduysa hatırladı CHP Genel Başkanı'na bir esnaf ''Altyapı İzmir'de bitik. Sizden ricam ediyorum, burada 35 senedir CHP var, lütfen bu altyapıyı düzeltin'' diyor. Aklıma bu vatandaşımız kimi kimi şikâyet ediyor düşünmedim değil. İzmir'deki Çiğli tramvayı temel atma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, kendi belediyesinin hazineden daha uygun şartlar borçlandığını övünerek anlatıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi zaten bütçesinin 2,5 katı borçlu belediye olarak böyle bir borçlanma hakkına sahip değildir, Bay Kemal. Bunları öğren" açıklamasında bulundu.