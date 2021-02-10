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Son dakika: Bilim Kurulu koronavirüs ve aşı gündemi ile toplanacak! Yeni tavsiye kararları alınır mı?

Son dakika haberleri... bugün 17.00’de ve aşı gündemi ile toplanacak.. Bakanı saat 19:00’da basın açıklaması yapacak.

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Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
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Son dakika: Bilim Kurulu koronavirüs ve aşı gündemi ile toplanacak! Yeni tavsiye kararları alınır mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası bugün saat 19.00'da açıklama yapacak. Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de bir araya gelecek. Toplantı sonrası Bakan Koca, saat 19.00'da basın açıklama yapacak.

Son dakika: Bilim Kurulu koronavirüs ve aşı gündemi ile toplanacak! Yeni tavsiye kararları alınır mı? SON DAKİKA: BİLİM KURULU KORONAVİRÜS VE AŞI GÜNDEMİ İLE TOPLANACAK! YENİ TAVSİYE KARARLARI ALINIR MI?

İKİNCİ DOZ AŞI: 28 GÜNLÜK SÜRE DOLDU

Sağlık çalışanları ilk doz aşılarını 14 Ocak'ta olmaya başlamıştı. 28 günlük süre doldu. İkinci doz aşılar yarından itibaren yapılmaya başlanacak. 70-75 yaş aralığındakilerin aşılanması da devam ediyor.

ELE ALINACAK KONULAR

Bilim Kurulu toplantısında aşılama takvimi ve tedarik sürecinin ayrıntılarıyla ele alınması bekleniyor. Vaka sayılarında son durum mutasyonlu virüs riski de masaya yatırılacak konular arasında.

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