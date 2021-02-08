08 Şubat 2021, Pazartesi
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Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması

Son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 'Yeni Anayasa' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır." dedi.

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Giriş Tarihi: 08.02.2021
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Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen anma programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül, 'Yeni Anayasa' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır." dedi.

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