Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin 'yeni anayasa' görüşmesinde neler konuşuldu?

Son dakika haberi... Bugün Külliye'de gerçekleşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesinin detaylarını A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Hacıalioğlu'nun aktardığı bilgilere göre, görüşmede atılması gerekilen adımlar belirlenerek görüş teatisinde bulunuldu.

Başkan Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinde yeni anayasanın yanı sıra ekonomik reformlar, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar ve gündemdeki diğer konular da masaya yatırıldı.

Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinin ardından ise saat 18'de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.