Yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir! Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den flaş açıklama
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Başkan Erdoğan'ın "Belki de ülkemizde yeni bir anayasa tartışması başlamalıdır. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla yeni Anayasa konusunda görüş birliğine vardık" sözleri sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Gül "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Başkan Erdoğan'ın "yeni anayasa" sözlerinin ardından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.
"HEYECAN VERİCİ BİR MÜJDEDİR"
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuya ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
"Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan Anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz. Belki de ülkemizde yeni bir anayasa tartışması başlamalıdır. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla yeni Anayasa konusunda görüş birliğine vardık."