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HDP’nin muhalefet turu | CHP ile görüşme bugün olacak İYİ Parti açık kapı bıraktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2021 10:19
Güncelleme:05.02.2021 10:20
Muhalefet turuna Saadet Partisi ile başlayan HDP’nin ikinci durağı CHP olacak. Kılıçdaroğlu, HDP'lileri bugün partisinin genel merkezinde ağırlayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de HDP’ye açık kapı bıraktı, henüz randevu istenmediğini söyledi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'Henüz randevu istenmedi'' dedi. CHP lideri ise HDP'ye kapıyı sonuna kadar araladı.

HDP, CHP yönetiminden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin "Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın kararı'' , "Kobani davası'' ve kayyumlar konusunda daha güçlü destek isteyecek. Parlamenter sisteme dönüş başlığı da masada olacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de HDP'ye açık kapı bıraktı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın İYİ Parti ile görüşmek istiyoruz açıklamasına ''Randevu istenmedi'' yanıtını verdi.

Gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrildi. Yerel seçimlerde dolaylı iş birliğine imza atan iki partinin bir araya gelmesi Akşener'in evet demesine bağlı.

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