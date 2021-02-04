İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den HDP’nin randevu talebine açık kapı: Talep gelsin düşünürüz

HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden randevu talebinde bulunmuştu. Daha sonra yeni bir açıklama yapan Sancar, İYİ Parti'den de randevu talebinde bulunduklarını söylemişti.

"HENÜZ DAVET GELMEDİ"

Basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "HDP İYİ Parti'den randevu isteyeceğini açıklamıştı. Kabul edecek misiniz?" sorusu yöneltildi. Akşener, HDP'nin talebine, "Henüz davet gelmedi. Farz-ı muhal üzerinden neden konuşalım?" ifadelerini kullanarak açık kapı bıraktı.