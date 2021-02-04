04 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den HDP’nin randevu talebine açık kapı: Talep gelsin düşünürüz

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den HDP’nin randevu talebine açık kapı: Talep gelsin düşünürüz

HDP’li ve , CHP, , ve ’nin ardından ’den de randevu talebinde bulunacaklarını açıklamıştı. “HDP’nin talebini kabul edecek misiniz?” sorusuna yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Henüz davet gelmedi. Farz-ı muhal üzerinden neden konuşalım?” diyerek görüşmeye açık kapı bıraktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2021
ABONE OL
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den HDP’nin randevu talebine açık kapı: Talep gelsin düşünürüz

HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden randevu talebinde bulunmuştu. Daha sonra yeni bir açıklama yapan Sancar, İYİ Parti'den de randevu talebinde bulunduklarını söylemişti.

"HENÜZ DAVET GELMEDİ"
Basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "HDP İYİ Parti'den randevu isteyeceğini açıklamıştı. Kabul edecek misiniz?" sorusu yöneltildi. Akşener, HDP'nin talebine, "Henüz davet gelmedi. Farz-ı muhal üzerinden neden konuşalım?" ifadelerini kullanarak açık kapı bıraktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Merak Akşener HDP yerine Cumhur İttifakına tepki gösterdi! MERAK AKŞENER HDP YERİNE CUMHUR İTTİFAKI'NA TEPKİ GÖSTERDİ!
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener A Haberin Ümit Özdağ partiden ihraç edilecek mi? sorusuna cevap verdi İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER A HABER'İN "ÜMİT ÖZDAĞ PARTİDEN İHRAÇ EDİLECEK Mİ?" SORUSUNA CEVAP VERDİ
Akşener panikte! Akşener ve Karamollaoğlu gizli hazırladıkları Anayasa taslağı konusunda uzlaşmaya varamadı! AKŞENER PANİKTE! AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU GİZLİ HAZIRLADIKLARI ANAYASA TASLAĞI KONUSUNDA UZLAŞMAYA VARAMADI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA