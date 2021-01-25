Saklanacak delik bulamıyorlar! Teröristten flaş İHA ve SİHA itirafı

10 dakika sonra SİHA'nın sesi kesildi. Bu süre içinde hızlı bir şekilde 'Kurtay' ile birlikte koşarak kömür madeninin içine gittik. Operasyon sonrasında faaliyetlerin bitmesini bekledik ve yaklaşık 2 gün sonra biz de bölgeden ayrılarak Ayı Deliği bölgesine gittik. Teslim olan örgüt mensupları sonrası düzenlenen operasyonlardan ciddi bir şekilde örgüt yara almaktadır.

Faaliyet yürüttüğümüz alanlarda bulunan gözetleme kuleleri, kalekollar, İHA- SİHA'lar ile yürütülen faaliyetler bizim alan hakimiyetimizi ciddi bir şekilde kısıtlamaktadır. Bu etkenler neticesinde ikna çalışmaları sonrasında teslim olan kadroların sayılarında artış sağlamaktadır."