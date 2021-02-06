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Sağlık Bakanlığı 6 Şubat 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü?

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Giriş: 06.02.2021 19:11
Güncelleme:06.02.2021 19:18
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1337 oldu, 8 bin 89 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1337 oldu, 8 bin 89 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi.

Son dakika | Dünya genelinde Kovid-19dan kaç kişi öldü? Covid-19 vaka sayısı son durum SON DAKİKA | DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19'DAN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? COVİD-19 VAKA SAYISI SON DURUM
ABDden son dakika Kovid-19 açıklaması: Ölenlerin sayısı 470.000i geçti ABD'DEN SON DAKİKA KOVİD-19 AÇIKLAMASI: ÖLENLERİN SAYISI 470.000'İ GEÇTİ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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