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Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve NATO'ya ait uçaklar taktik eğitim gerçekleştirdi

(MSB), Komutanlığına ait uçaklar ile 'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından "NEXUS ACE" görevi icra edildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımız ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edilmiştir. NEXUS ACE, NATO AWACS uçağı ile milli muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir."

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve NATOya ait uçaklar taktik eğitim gerçekleştirdi HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE NATO'YA AİT UÇAKLAR TAKTİK EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRDİ

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