Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve NATO'ya ait uçaklar taktik eğitim gerçekleştirdi

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımız ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edilmiştir. NEXUS ACE, NATO AWACS uçağı ile milli muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir."