Son dakika: Başkan Erdoğan'dan YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar





GERÇEK YÜZLERİNİ ORTAYA DÖKMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Üniversitelerin başarısız olmasını isteyenlerin bulunduğunu da biliyoruz. Bunlara cevap Anadolu'daki üniversitelerin ulusal ve uluslararası düzeyde gösterdikleri başarı olacaktır. Kişisel ve zümrevi çıkarlarını 'demokrasi ve özgürlük' maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz. Bugün dünyanın dört bir yanından 200 bini aşkın öğrenci geleceğe bizim üniversitelerimizde hazırlanıyor. UNESCO verilerine göre öğrenci çekme konusunda Türkiye dünyada ilk 10 ülke arasına girmiştir. Cumhurbaşkanlığı olarak imkanlarımızı gençlerimizin nitelikli eğitim alması için seferber etmiş durumdayız. En kıymetli değerlendirmeler uluslararası alanda yapılanlardır. Polonya sürecinde ülke karnelerini değerlendirmek amacıyla 2 veya 3 yıl arayla bakanlar düzeyinde toplantılar düzenleniyor. Toplam 13 başlık altında yapılan değerlendirmede Türk eğitimin tam puan aldığı başlık sayısı 4'den 10'a çıkmıştır. Önümüzdeki dönemde yükseköğretim sistemimizin rekabet gücünü daha da arttırmak için adımlar atmayı sürdüreceğiz.

15 genç üniversitemizin proje kapsamına alınan 63 bölümdeki öğrenciler derslerini kıdemli hocalardan alacaklar. Burada önemli olan projenin gönüllülük esasıyla yürütülmesidir. Bartın Üniversitesi ile İTÜ ve ODTÜ, Bayburt Üniversitesi ile Gazi, Bingöl ile Erciyes ve İstanbul Üniversitesi, Muş Alpaslan Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi eşleştirmeleri böyledir. Mesela Munzur Üniversitesi Kimya bölümünde okuyan bir öğrencimiz İTÜ'den ders alabilecek.