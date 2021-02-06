Sancar, "Ortak basın açıklaması yapılmamasının, görüşülen partilerin talebi olup olmadığı" sorusu üzerine "Bizim tercihimiz. Bu konuda açık tavrımız budur. Çeşitli yöntemler düşünülebilir. Her bir parti veya farklı partiler farklı yöntem düşünebilirler. Biz bu yöntemin daha faydalı olacağına kanaat getirdik ve bu yöntemi diğer partilere kendimiz önerdik" demekle yetindi.