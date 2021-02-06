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Kılıçdaroğlu'na 'Sıvıştın' tepkisi: Milleti kandırdığınızı mı sanıyorsunuz? HDP ile görüştü ama birlikte açıklama yapamadı

Genel Başkanı , dün parti genel merkezinde Eş Genel Başkanı ve heyetini ağırladı. Görüşmenin ardından HDP heyeti kameralar karşısına geçerek CHP binasında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, daha önce tüm genel başkan ziyaretlerinde kameralar karşısına geçerken, HDP heyeti ile poz vermemek için heyetin yanında yer almadı. Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti. Grup Başkanvekili , "'nde HDP ile toplantı yapıp, basın açıklamasında ortadan sıvışmak... Aynı karede görünmeyerek milleti kandırdığınızı mı sanıyorsunuz?" diyerek sert tepki gösterdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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Genel Başkanı dün Eş Genel Başkanı ve beraberindeki heyetle 'nde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından HDP heyeti basın açıklaması yaptı.

Daha önce genel merkezde görüştüğü muhalefet partisi liderleriyle ortak açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu sırada Sancar'ın yanında yer almadı.

Sancar, "Ortak basın açıklaması yapılmamasının, görüşülen partilerin talebi olup olmadığı" sorusu üzerine "Bizim tercihimiz. Bu konuda açık tavrımız budur. Çeşitli yöntemler düşünülebilir. Her bir parti veya farklı partiler farklı yöntem düşünebilirler. Biz bu yöntemin daha faydalı olacağına kanaat getirdik ve bu yöntemi diğer partilere kendimiz önerdik" demekle yetindi.

"BASIN AÇIKLAMASINDA ORTADAN SIVIŞTIN"
Grup Başkanvekili , Twitter paylaşımında, Kılıçdaroğlu'na "CHP Genel Merkezi'nde HDP ile toplantı yapıp, basın açıklamasında ortadan sıvışmak... Aynı karede görünmeyerek milleti kandırdığınızı mı sanıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

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