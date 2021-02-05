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Başkan Erdoğan'dan destek paylaşımı: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık

Başkan Erdoğan hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında "’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık! Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü ’sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Başkan Erdoğan'dan destek paylaşımı: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında "Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık! Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Başkan Erdoğana destek çığ gibi büyüyor! Sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR! SOSYAL MEDYADA BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

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