06 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Son dakika: Başkan Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı. İşte 11 üniversiteye atanan rektörler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Rektörlüğüne Prof. Dr. , Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş, Rektörlüğüne Prof. Dr. Namık Ak, Rektörlüğüne Prof. Dr. , Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. ve Rektörlüğüne Prof. Dr. atandı.

Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi açıldı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI! BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE HUKUK FAKÜLTESİ VE İLETİŞİM FAKÜLTESİ AÇILDI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin videolu mesaj İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNDEKİ OLAYLARA İLİŞKİN VİDEOLU MESAJ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA