Son dakika: Başkan Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN